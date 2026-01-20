Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

20.01.2026 23:55:02

D-Wave Quantum Stock Sank Today -- Is This a Buying Opportunity for 2026?

D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock got hit with a substantial sell-off Tuesday. The quantum computing company's share price fell 6.2% in the session and had been down as much as 10% earlier in trading. Given D-Wave's extremely growth-dependent valuation, the company's valuation pullback today actually looks relatively modest in light of bearish trends across the broader market. The S&P 500 fell 2.1% in today's trading, and the Nasdaq Composite declined by 2.4%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
