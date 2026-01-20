Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
20.01.2026 23:55:02
D-Wave Quantum Stock Sank Today -- Is This a Buying Opportunity for 2026?
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock got hit with a substantial sell-off Tuesday. The quantum computing company's share price fell 6.2% in the session and had been down as much as 10% earlier in trading. Given D-Wave's extremely growth-dependent valuation, the company's valuation pullback today actually looks relatively modest in light of bearish trends across the broader market. The S&P 500 fell 2.1% in today's trading, and the Nasdaq Composite declined by 2.4%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|22,21
|-3,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.