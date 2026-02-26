D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|Quantencomputing-Bilanz
|
26.02.2026 13:24:42
D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester
Zeitgleich hatten die Experten für die Umsätze im Berichtsquartal einen Wert von 3,6 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt: Tatsächlich setzte D-Wave Quantum 2,8 Millionen US-Dollar um, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Umsatz von 2,3 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatte.
So fiel das Gesamtjahr bei D-Wave Quantum aus
Im Gesamtjahr 2025 lag das Ergebnis für D-Wave Quantum bei -1,1 US-Dollar je Aktie nach Analystenschätzungen von -0,21 US-Dollar bei einem Vergleichswert von -0,75 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz stieg daneben von 8,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf nun 24,59 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Expertenschätzungen einen krätigen Anstieg auf 25,4 Millionen US-Dollar vorhergesagt.
CEO optimistisch
"Unsere Ergebnisse für 2025 markieren eines der erfolgreichsten und wegweisendsten Jahre in der Geschichte von D-Wave. Wir konnten in allen wichtigen Geschäftsbereichen - Umsatz, Auftragseingang, technische Meilensteine und wissenschaftliche Durchbrüche - ein signifikantes Wachstum verzeichnen", so Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave im Rahmen der Bilanzmitteilung.
Zudem betonte er die positiven Aussichten für sein Unternehmen: "Wir starten mit außergewöhnlichem Schwung in das Jahr 2026: Allein im Januar generierten wir einen Auftragseingang von über 30 Millionen US-Dollar, bauten unsere Marktführerschaft durch die Übernahme des Quantencomputer-Unternehmens Quantum Circuits, Inc., das auf Gate-Modell-basiertes Quantencomputing spezialisiert ist, weiter aus und sicherten uns einen achtstelligen Enterprise-QCaaS-Vertrag. Dieser unterstreicht das wachsende Vertrauen unserer Kunden in die transformative Kraft unserer Technologie für Unternehmensprozesse. 2026 wird ein entscheidendes Jahr für D-Wave werden."
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 5,45 Prozent höher bei 20,70 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
