D-Wave's Commercial Momentum Is Real, but a Critical Gap Remains

D-Wave (NASDAQ: QBTS) is showing real signs of commercial momentum as bookings, RPO, and production quantum usage climb. But revenue remains small and uneven, leaving investors with a crucial question: can growing QCaaS usage turn today's customer commitments into the recurring business needed to support the stock's valuation?

Stock prices used were the market prices of Aug. 26, 2026. The video was published on Sept. 13, 2026.

Continue reading