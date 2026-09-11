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11.09.2026 06:31:28
D2L präsentierte Quartalsergebnisse
D2L stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D2L 0,070 CAD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat D2L mit einem Umsatz von insgesamt 77,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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