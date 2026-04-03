03.04.2026 06:31:29

D2L: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

D2L lud am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

D2L vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 77,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,7 Millionen CAD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 CAD, nach 0,650 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat D2L im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 302,82 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 282,87 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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