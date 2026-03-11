|
11.03.2026 06:31:29
D8 A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
D8 A hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,360 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,190 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -10,740 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
