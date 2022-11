Da, weg und wieder da: Twitter verwirrt mit neuem Häkchen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Elon Musk kündigte an, in nächster Zeit werde Twitter "viele dumme Dinge" ausprobieren, um zu sehen, was funktioniert. Einen Vorgeschmack gibt es im Lauf des Mittwochs. Da führt die Plattform erst einen neuen Verifizierungshaken ein und kassiert ihn kurz danach wieder. Wenig später kommt er wieder zurück.