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16.11.2026 06:31:29
Dae Dong Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dae Dong Industrial hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dae Dong Industrial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2387,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -103,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Dae Dong Industrial 352,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 354,10 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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