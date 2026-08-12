Dae Dong Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dae Dong Industrial stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 908,63 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dae Dong Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 452,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 467,08 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 414,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at