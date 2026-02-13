Dae Dong Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dae Dong Industrial hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dae Dong Industrial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1844,66 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1225,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 319,54 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 312,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 949,400 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Dae Dong Industrial ein Ergebnis je Aktie von -1313,000 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 474,99 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dae Dong Industrial einen Umsatz von 1 415,58 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at