Dae Dong Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dae Dong Industrial hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 48,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dae Dong Industrial 655,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 377,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 386,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at