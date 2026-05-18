18.05.2026 06:31:29

Dae Duck Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dae Duck Electronics hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 470,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dae Duck Electronics -45,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 442,60 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,77 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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