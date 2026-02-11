Dae Duck Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dae Duck Electronics veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 311,22 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 202,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 393,09 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 291,65 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 434,63 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 644,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1 384,99 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 267,19 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at