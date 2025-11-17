|
Dae Duck Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dae Duck Electronics lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 217,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 82,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 367,28 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 318,72 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
