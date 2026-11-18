Dae Duck Electronics lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 495,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dae Duck Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 217,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dae Duck Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508,46 Milliarden KRW im Vergleich zu 367,28 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at