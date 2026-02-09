09.02.2026 06:31:29

Dae Hyun: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dae Hyun hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dae Hyun hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 159,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dae Hyun im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,72 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 75,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 248,74 KRW gegenüber 359,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dae Hyun im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 240,54 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 259,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

