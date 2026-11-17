Dae Hyun hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,000 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,33 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 46,83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at