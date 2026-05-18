Dae Hyun vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dae Hyun hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 87,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 54,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dae Hyun 65,81 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at