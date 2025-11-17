Dae Won Kang Up: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dae Won Kang Up präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -81,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 292,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 389,95 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dae Won Kang Up 367,78 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at