Dae Won Kang Up veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 131,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dae Won Kang Up -81,000 KRW je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 434,10 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dae Won Kang Up 389,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at