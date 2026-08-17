Dae Won Kang Up stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dae Won Kang Up hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 399,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dae Won Kang Up 111,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dae Won Kang Up in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 472,01 Milliarden KRW im Vergleich zu 421,73 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at