13.02.2026 06:31:29
Dae Won Kang Up: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dae Won Kang Up hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 517,53 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dae Won Kang Up noch ein Gewinn pro Aktie von -55,000 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dae Won Kang Up 405,43 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 420,18 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 741,74 KRW. Im Vorjahr waren 381,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1 599,07 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 367,59 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
