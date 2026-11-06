Dabur India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dabur India präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dabur India 2,55 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 35,63 Milliarden INR gegenüber 31,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at