Dabur India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dabur India hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,33 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Dabur India im vergangenen Quartal 37,64 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dabur India 34,05 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at