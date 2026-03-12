DaChan Food (Asia): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DaChan Food (Asia) hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,01 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DaChan Food (Asia) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,65 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,51 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,33 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at