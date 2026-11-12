DaChan Food (Asia) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DaChan Food (Asia) hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DaChan Food (Asia) 0,020 HKD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DaChan Food (Asia) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,82 Milliarden HKD im Vergleich zu 1,73 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at