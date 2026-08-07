DaChan Food (Asia): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DaChan Food (Asia) präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,75 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at