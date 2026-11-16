16.11.2026 06:31:29

Daechang Forging: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daechang Forging präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 64,00 KRW gegenüber 355,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83,38 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 86,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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