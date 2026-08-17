Daechang Forging: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daechang Forging hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 501,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 156,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daechang Forging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,06 Milliarden KRW im Vergleich zu 85,03 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at