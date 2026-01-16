Dachepalli Publishers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dachepalli Publishers hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,58 INR. Im letzten Jahr hatte Dachepalli Publishers einen Gewinn von 2,22 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 638,99 Millionen INR gegenüber 508,61 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at