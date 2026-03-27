Dacotah Banks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dacotah Banks äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dacotah Banks 0,960 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,82 Prozent auf 74,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 288,18 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 248,97 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at