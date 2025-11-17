Dacotah Banks zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dacotah Banks veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dacotah Banks im vergangenen Quartal 72,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dacotah Banks 65,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at