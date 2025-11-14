Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134,6 Millionen PLN – ein Plus von 68,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A 79,7 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at