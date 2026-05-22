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22.05.2026 06:31:29
Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 143,3 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 72,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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