Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 143,3 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 72,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at