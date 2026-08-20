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20.08.2026 06:31:29
Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,97 PLN gegenüber 1,16 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 264,9 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 159,9 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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