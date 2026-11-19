Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,92 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 PLN je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Dadelo Spolka Akcyjna Bearer A mit einem Umsatz von insgesamt 191,9 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 42,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at