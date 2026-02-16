DAE-IL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAE-IL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 102,34 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAE-IL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168,78 Milliarden KRW im Vergleich zu 184,80 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 161,87 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 370,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 757,31 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 719,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at