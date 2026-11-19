DAE-IL präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

DAE-IL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 162,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 44,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,94 Prozent auf 171,95 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at