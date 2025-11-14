DAE-IL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DAE-IL hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 200,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat DAE-IL mit einem Umsatz von insgesamt 188,84 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at