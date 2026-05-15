DAE-IL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAE-IL stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 20,00 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,47 Prozent auf 165,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 193,11 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at