DAECHANG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DAECHANG hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,36 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 400,88 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,32 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40,91 KRW, nach 58,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 470,24 Milliarden KRW – ein Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DAECHANG 1 336,87 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at