DAECHANG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

DAECHANG hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 73,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 480,37 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 358,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at