DAECHANG legte Quartalsergebnis vor

DAECHANG äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -13,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -9,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 358,85 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAECHANG einen Umsatz von 314,99 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at