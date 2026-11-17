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17.11.2026 06:31:28
DAECHANG legte Quartalsergebnis vor
DAECHANG hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 73,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAECHANG -13,000 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 480,37 Milliarden KRW – ein Plus von 33,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAECHANG 358,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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