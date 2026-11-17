DAECHANG hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 73,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAECHANG -13,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 480,37 Milliarden KRW – ein Plus von 33,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAECHANG 358,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at