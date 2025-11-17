DAECHANG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAECHANG äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -13,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -9,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 358,85 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,99 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at