12.02.2026 06:31:29
DAECHANG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DAECHANG hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 32,36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAECHANG 16,00 KRW je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 400,88 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG 320,32 Milliarden KRW umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,91 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 58,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 470,24 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 336,87 Milliarden KRW in den Büchern standen.
