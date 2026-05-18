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18.05.2026 06:31:29
DAECHANG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DAECHANG lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 169,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAECHANG 46,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat DAECHANG im vergangenen Quartal 429,14 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAECHANG 372,45 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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