DAECHANG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAECHANG stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 169,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG 46,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 429,14 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 372,45 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at