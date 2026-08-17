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17.08.2026 06:31:29
DAECHANG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DAECHANG hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 98,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG -22,000 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,77 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,05 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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