DAECHANG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DAECHANG hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 98,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAECHANG -22,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,77 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,05 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at