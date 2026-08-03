DAEDUCK ELECTRONICS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DAEDUCK ELECTRONICS gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1119,63 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DAEDUCK ELECTRONICS noch ein Gewinn pro Aktie von 87,00 KRW in den Büchern gestanden.

DAEDUCK ELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,98 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 245,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at